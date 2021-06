Erwin Hamers is al 15 jaar molenaar in De Stermolen

Hechtel-Eksel

Molenaar Erwin Hamers is dit jaar al 15 jaar vrijwillige molenaar in De Stermolen van Eksel. In 2006 begon hij zijn tweejarige opleiding en werd hij opgeleid door Robert Spelmans. Ondertussen heeft hij zelf ook al enkele molenaars opgeleid waaronder Daan Christoffels, de jongste molenaar van Limburg die ondertussen beroepsmolenaar is geworden.