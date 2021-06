Zonsverduistering boven BS GoBiLijn

Het werd al een aantal weken op voorhand aangekondigd in de nationale pers: een gedeeltelijke zonsverduistering in ons land. Voor veel kinderen was dit de eerste keer dat ze met eigen ogen dit natuurfenomeen zouden kunnen zien. Het was al van augustus 1999 geleden dat er nog een volledig verduistering waargenomen werd. Ook de leerlingen van basisschool GoBiLijn keken vol verwondering toe.

Het was een spannend moment, die donderdagmiddag 10 juni. Er werd stevig op het hart gedrukt door de juffen en meesters dat je niet zomaar naar de zon mocht kijken. Je zou schade aan je ogen kunnen oplopen of misschien zelfs blind worden. Verschillende kinderen hadden een speciaal brilletje op de kop kunnen tikken. Een andere klas had een bijzondere manier gevonden om het zonlicht te filteren door een klein gaatje in een karton. Gelukkig waren ook de live-beelden op de site van VRT NU een veilig alternatief.

Hapje uit de zon

Om 11.19 uur begon de gedeeltelijke verduistering. De maan schoof traag voorbij aan de bovenkant van de zon. Gelukkig was het helder weer. In volle bewondering staarden de kinderen met hun brilletjes en kartonnen schijfjes naar het bijzondere schouwspel. Hier en daar dreef een wolkje voorbij, maar dat kon de pret niet bederven. Precies tijdens de middagspeeltijd observeerden heel wat kinderen de zon en een donker stukje maan.

“Daar is precies een klein hapje uit de zon”, grapte een van de mini-astronomen. Om 13.31 uur was het hele zonnespektakel voorbij. Het is nu weer wachten tot volgend jaar oktober om een gelijkaardig verschijnsel waar te nemen. Al is de kans wel groot dat er dan stevige herfstwolken boven ons land zullen drijven. Maar deze unieke gebeurtenis zullen heel wat mini-natuurkundigen van GoBiLijn zich zeker blijven herinneren.