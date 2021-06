Toby Alderweireld vindt het “niet aangenaam” dat Rode Duivels net nu tegen Denemarken spelen: “Het kan op twee manieren gaan”

Donderdag nemen de Rode Duivels het in hun tweede EK-groepsduel in Kopenhagen op tegen Denemarken, dat op de eerste speeldag werd opgeschrikt door de hartstilstand van Christian Eriksen. Toby Alderweireld was bij Ajax en Tottenham ploegmaat van de Deense sterspeler, die hij dus goed kent. “We moeten de komende match zo professioneel mogelijk aanpakken”, verklaart de verdediger.

“Toen ik het nieuws vernam, was ik niet meer met mijn eigen wedstrijd bezig”, stelt Alderweireld in een filmpje op de app van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB). Eriksen stuikte zaterdag kort voor het einde van de eerste helft van de EK-match van Denemarken tegen Finland (0-1 nederlaag) in elkaar. Later op de avond traden de Rode Duivels aan tegen Rusland (0-3 zege).

“Op dat moment ben je gewoon op zoek naar informatie of het goed gaat met hem. Dus niet alleen ik, maar echt iedereen was heel blij en opgelucht toen we tijdens de busrit naar de match het nieuws kregen dat hij bij bewustzijn was en zelfs al kon praten. (...) Gelukkig is het positief uitgedraaid en gaat alles goed met hem.”

© EPA-EFE

Alderweireld vindt het “niet aangenaam” dat België donderdag tegenover Denemarken staat, al zal het “voor de Denen ook niet leuk zijn”.

“Het kan op twee manieren gaan: het kan hen extra kracht geven, of misschien juist niet. Maar ik denk dat we naar onszelf moeten kijken en die wedstrijd zo professioneel mogelijk moeten aanpakken. En die ook proberen te winnen. Meer kunnen we ook niet doen. Ik snap ook dat er heel veel sympathie heerst voor dat land. En terecht ook. Hoe ze met die situatie zijn omgegaan, is ongelooflijk. Misschien wel het schoolvoorbeeld van hoe het moet. Daarvoor hebben ze mijn eeuwig respect. Maar wij gaan wel proberen te winnen.”