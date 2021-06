Racisme op het EK? Voetbalbond Noord-Macedonië vraagt UEFA om straf voor Oostenrijker Marko Arnautovic

De voetbalbond van Noord-Macedonië heeft bij de Europese voetbalbond UEFA gevraagd om een straf voor de Oostenrijker Marko Arnautovic na diens juichen na de 3-1 in de EK-groepswedstrijd. Dat was zondag ook de eindscore in het voordeel van Oostenrijk.

Arnautovic had maandag alle kritiek op zijn uitgesproken juichen van de hand gewezen. Hij zou daarbij tegenstander Ezgjan Alioski van Noord-Macedonië hebben beledigd en racistische uitspraken hebben gedaan. “Ik ben geen racist en zal het ook nooit zijn”, zei Arnautovic daarover.

De bond liet maandagavond weten dat er een officiële brief aan de UEFA is gericht “waarin we de strengste straf vragen voor de Oostenrijkse international. Iedereen is altijd tegen nationalisme, discriminatie en alle andere vormen van belediging, die niet passen bij de waarden van het voetbal, waar we allemaal voor zeggen te staan”, meldde de bond. Die liet weten altijd op te zullen komen voor de belangen van de Noord-Macedonische internationals.