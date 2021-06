Belgische darters vroeg uitgeschakeld in dertiende toernooi Players Championship

De Belgische darters hebben maandag in het Engelse Milton Keynes geen potten gebroken op het dertiende toernooi in het Players Championship. Dimitri Van den Bergh (PDC-9) en Kim Huybrechts (PDC-37) gingen er al in de eerste ronde uit, Geert De Vos (PDC-110) en Mike De Decker (PDC-75) in de tweede.

Van den Bergh leed tegen Jason Lowe (PDC-55) een 6-5 nederlaag, waarbij hij niet beter deed dan een gemiddelde van 84,8 per drie darts. Huybrechts verloor met 6-3 van John Brown (PDC-97). De Vos zette in de eerste ronde David Evans (PDC-127) met 6-1 opzij, maar moest dan met 6-2 zijn meerdere erkennen in de Ier Keane Barry (PDC-106). De Decker schakelde de Nederlander Berry van Peer (PDC-106) met 6-4 uit, waarna hij een 6-3 nederlaag incasseerde tegen Joe Cullen (PDC-15). Die 31-jarige Engelsman stoomde op imposante wijze door naar toernooiwinst. nadat hij in zijn halve finale Michael van Gerwen (PDC-3) met 7-2 het nakijken gaf, nam hij in de finale met 8-6 de maat van wereldkampioen Gerwyn Price (PDC-1), die in een Welsh onderonsje Premier League-winnaar Jonny Clayton (PDC-17) met 7-1 uit de finale gehouden had.

De Portugees Jose De Sousa (PDC-11), runner-up in de Premier League, liet in zijn wedstrijd van de eerste ronde tegen William Borland (PDC-80), een partij die hij met 6-0 won, het onwaarschijnlijke gemiddelde van 127,0 optekenen. Mede dankzij uitworpen van 129 en 130 besliste hij de wedstrijd met twee 11-darters, drie 12-darters en een 13-darter. De Sousa kon aan die verbluffende prestatie geen vervolg breien. In de tweede ronde wierp hij gemiddeld maar 91 en verloor hij met 6-4 van Justin Pipe (PDC-51).

Voor Cullen is het de zevende PDC-zege, de tweede dit seizoen. Eind februari won “The Rockstar” het openingstoernooi in het Players Championship, toen in een finale tegen Clayton (8-7). Van dinsdag tot donderdag worden ook nog de toernooien 14 tot 16 in Milton Keynes afgewerkt.

Eerste ronde:

John Brown (Eng/97) - Kim Huybrechts (Bel/37) 6-3

Geert De Vos (Bel/110) - David Evans (Eng/127) 6-1

Jason Lowe (Eng/55) - Dimitri Van den Bergh (Bel/9) 6-5

Mike De Decker (Bel/75) - Berry van Peer (Ned/106) 6-4

Tweede ronde:

Keane Barry (Ier/106) - Geert De Vos (Bel/110) 6-2

Joe Cullen (Eng/15) - Mike De Decker (Bel/75) 6-3

Finale:

Joe Cullen (Eng/15) - Gerwyn Price (Wal/1) 8-6