Het kostte wat moeite, maar Roger Federer wint zijn eerste match op gras sinds Wimbledon 2019

Roger Federer (ATP-8) is het grasseizoen goed begonnen. De 39-jarige Zwitser, die tien dagen terug uit voorzorg forfait gaf voor zijn achtste finale op Roland-Garros, won in Halle (1.318.605 euro) in de eerste ronde met 7-6 (7/4) en 7-5 van de Wit-Rus Ilya Ivashka (ATP-90).