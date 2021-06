Nieuw onderzoek: Pfizer en AstraZeneca erg effectief tegen Deltavariant van coronavirus

Een recent onderzoek waarover Public Health England bericht toont aan dat de coronavaccins van Pfizer en AstraZeneca erg goed beschermen tegen de Deltavariant, die voor het eerst in India opdook. Belangrijk: de werkzaamheid is het hoogst na twee dosissen. Zo is Pfizer 96% effectief tegen hospitalisatie, dat van AstraZeneca haalt 92%.

Het onderzoek bevestigt wat eerdere data al suggereerde: dat de vaccins bijna net zo goed beschermen tegen de Deltavariant. De bescherming gaat specifiek over hospitalisatie door het coronavirus. “We moeten nog verder onderzoeken hoe de vaccins beschermen tegen dodelijkheid”, klinkt het. “Maar, zoals bij andere varianten verwachten we dat dit hoog zal zijn.”

De analyse nam 14.019 besmettingen met die Deltavariant in overweging: 166 mensen lagen in het ziekenhuis. Public Health England had eerder al een analyse gepubliceerd die aantoonde dat één dosis 17% minder effectief is in het beschermen tegen een doorbraak met symptomen van die Deltavariant, in vergelijking met de Alphavariant. Maar na twee dosissen is er dus maar een heel klein verschil.

“Goed nieuws!”

Matt Hancock, de Britse gezondheidsminister, grijpt de studie aan om te benadrukken hoe belangrijk een volledige vaccinatie is. Wouter Beke, zijn Vlaamse collega, is opgetogen over de resultaten. “Goed nieuws!”, zo tweet de minister. “Onderzoek uit het VK geeft aan dat de vaccins die ons moeten beschermen tegen COVID-19 ook zéér effectief zijn tegen de Deltavariant. Hoe meer gevaccineerden, hoe beter we onszelf en elkaar beschermen.”

De Britten kampen met een opstoot van het coronavirus sinds de Deltavariant daar dominant werd. Zo stelde premier Boris Johnson maandag nog een verdere versoepeling van de maatregelen uit met vier weken. Volgens de meest recente cijfers maken 3,9 procent van de besmettingen in ons land die specifieke variant uit. Maar een aantal weken schommelde dat aandeel nog rond de 1 procent. De kans is reëel dat de variant ook in ons land dominant wordt.