200 euro om als gevaccineerd geregistreerd te worden zonder spuitje: twee medewerkers vaccinatiecentrum opgepakt

De politie van de zone Vesdre (Verviers-Dison-Pepinster) heeft vrijdag twee medewerkers van het vaccinatiecentrum Pepinster (provincie Luik) opgepakt. Ze worden ervan verdacht gegevensfraude te hebben gepleegd in de vaccinatiecampagne tegen COVID-19. Dat schrijven de kranten van Sudpresse dinsdag.

De twee medewerkers, een man en een vrouw, worden vervolgd voor valsheid in geschrifte en computerfraude. Ze worden ervan verdacht tegen betaling de persoonlijke gegevens van meerdere mensen te hebben gecodeerd, zodat ze als gevaccineerd in het systeem verschijnen. Volgens informatie van La Meuse werd 200 euro per persoon gevraagd.

Geen commentaar

“Het onderzoek is volop aan de gang. Deze twee mensen zijn verhoord en van hun vrijheid beroofd”, bevestigt de afdelingsprocureur van Verviers, Gilles de Villers Grand Champs. “Het doel van het onderzoek is om de identificatie mogelijk te maken van alle mensen die op een of andere manier hebben deelgenomen aan de fraude”, klinkt het.

De verantwoordelijke van het vaccinatiecentrum wilde geen commentaar geven.