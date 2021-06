Wie bij Paris Jackson op bezoek komt, moet geheimhoudingsverklaring tekenen: “Raak al in paniek van het ritselen van een vuilniszak”

Paris Jackson heeft mentale problemen door de paparazzi. In de Amerikaanse talkshow Red Table Talk vertelt de dochter van wijlen Michael Jackson dat ze door de ’ontelbare cameraflitsen’ van jongs af aan last heeft van paniekaanvallen en trauma’s.

“Ik hoor soms spookgeluiden als er camera’s in de buurt zijn en word dan heel paranoïde”, vertelt Jackson aan Willow Smith. “Als ik bijvoorbeeld een vuilniszak hoor ritselen, raak ik meteen al in paniek.” Volgens Paris is dat inherent aan haar diagnose posttraumatische stressstoornis.

Een van de maatregelen die de dochter van Michael Jackson en Debbie Rowe heeft genomen, zijn geheimhoudingsverklaringen. “Door op te groeien met wereldberoemde ouders neem ik een aantal voorzorgsmaatregelen.” Zo moet iedereen bij haar huis zo’n verklaring ondertekenen.

Het is niet de eerste keer dat Paris zich uitlaat over het leven als kind van de King of Pop. “Mijn vader wilde dat wij beschaafd waren en goed ons best deden op school”, zei ze in een interview met model Naomi Campbell. “En als we bijvoorbeeld vijf stuks speelgoed wilden hebben, moesten we eerst vijf boeken lezen.”