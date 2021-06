Vier belofteploegen mogen na volgend seizoen rekenen op een plek in 1B. “Wij gaan er natuurlijk alles aan doen om één van die plaatsen te bemachtigen”, klinkt het in de Luminus Arena. — © JEFFREY GAENS

Competitiehervorming

Als met de Waalse amateurs een laatste plooi kan worden gladgestreken, dan is de nabije toekomst van het profvoetbal bekend. In 1A wordt er nog twee seizoenen met 18 clubs gespeeld, 14 belofteploegen worden na komend seizoen geïntegreerd in 1B (4), eerste (4) en tweede (6) nationale.