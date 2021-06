Er woedt een hevige brand in een chemische fabriek in de Amerikaanse staat Illinois. De oorzaak van de vlammen is voorlopig onbekend, maar omwonenden hoorden een kleine explosie in de voormiddag. De brandweer is gestopt met blussen om een milieuramp te vermijden. De arbeiders van de fabriek konden zonder kleerscheuren ontkomen, een brandweerman raakte lichtgewond.