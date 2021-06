Op dit fornuis uit JJ House is 32 euro geboden. — © rr

Antwerpen

Wie een industriële keuken of designzetel uit het JJ House van Sihame El Kaouakibi wil kopen, kan dinsdag voor de laatste keer een bod doen bij het Antwerpse veilinghuis Hammertime. Op 15 juni loopt de veiling ten einde. Maandag was op de 274 kavels 21.751 euro geboden. De keuken bestaat uit verschillende kavels. Op één van de twee kookfornuizen is amper 32 euro geboden.