Heusden-Zolder

Inbrekers zijn vrijdagnacht binnengedrongen in basisschool De Luchtballon in de Kortstraat in Heusden. Ze namen niks mee, maar lieten een enorme ravage achter. Een partytent die in de school lag, werd in een leeg klaslokaal rechtgezet en de politie vond er lachgas en sigarettenpeuken in terug.