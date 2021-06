Voor het kantoor van luchtvaartmaatschappij Royal Air Maroc in Brussel is het maandag tot lange wachtrijen gekomen. Reden is een instructie van de Marokkaanse koning Mohammed VI aan transportbedrijven om “redelijke prijzen” te hanteren voor Marokkanen in het buitenland. Zo wil hij hun terugkomst na de coronapandemie tijdens de zomer faciliteren.