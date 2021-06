VIDEO. Zo dien je de eerste hulp toe bij een hartstilstand

Controleer of het slachtoffer bij bewustzijn is.

Als het slachtoffer bewusteloos is: roep om hulp, open de luchtweg en controleer de ademhaling.

Als het slachtoffer niet meer normaal ademt: bel 112 of laat iemand anders dat doen. Laat ook een AED halen als die in de buurt is.

Start met de reanimatie. Plaats de hiel van je hand in het midden van de borstkas en plaats de hiel van je andere hand bovenop je eerste hand. Haak je vingers in elkaar. Zorg ervoor dat je geen druk uitoefent op de ribben van het slachtoffer.

Duw met gestrekte armen het borstbeen ongeveer 5 tot 6 centimeter in. Doe dat 30 keer aan een frequentie van 100 tot 120 keer per minuut. Dat is ongeveer op het ritme van ‘Stayin’ alive’ van de Bee Gees of ‘Pokerface’ van Lady Gaga.

Geef na 30 borstcompressies twee mond-op-mondbeademingen. Let op: als er bloed of braaksel rond de mond van het slachtoffer hangt, moet je de mond-op-mondbeademing overslaan. Omdat het risico op coronabesmetting momenteel nog te hoog is, wordt ook aangeraden geen beademing te geven en gewoon borstcompressies te blijven doen.

Als er een AED is, open die dan en volg de aanwijzingen van de computerstem. Kleef de ene elektrode onder het rechtersleutelbeen (maar niet op de tepel) en de andere onder de linkeroksel. De AED analyseert automatisch het hartritme en bepaalt of een elektrische schok nodig is. Let op: zorg ervoor dat niemand het slachtoffer aanraakt als die een schok krijgt.