Stunt in poule E: Slovakije verslaat een tienkoppig Polen, Lewandowski komt amper in stuk voor

Een verrassing in poule E: Slovakije stuntte tegen Polen, waar Robert Lewandowski amper in het stuk voorkwam. Slovakije kwam in de eerste helft op voorsprong na een knappe actie van Robert Mak. Polen maakte meteen na rust gelijk, maar na een rode kaart moesten Lewandowski en co toch het onderspit delven. Skriniar profiteerde van het overtal en zette de winnende 1-2 voor Slovakije op het scorebord.