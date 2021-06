Martha kreeg een plaatsje naast de piloot die vervolgens over haar oude woonst in Termien vloog. — © Chris Nelis

GENK

Het was de ultieme droom van de 91-jarige Martha Claeys om nog één keer te mogen vliegen. Maandag/vandaag was het zover en vervulde piloot Paul Spaepen van de Limburgse Vleugels die wens en vloog meteen ook over haar oude woonst in Termien.