Zon, zomerse temperaturen en zwemplezier. Wat is er dan mooier dan een zwembad in de achtertuin. Een super-de-luxe bad met alles erop en eraan – en daardoor prijzig – is lang niet voor iedereen weggelegd. De meeste mensen kiezen voor een opblaasbare variant of een zwembad dat makkelijk op te bouwen is. Maar hoe houd je het water helder en schoon?