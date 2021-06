Het Rode Kruis zoekt 50.000 nieuwe bloeddonoren om de bloedvoorraad op peil te houden en alle patiënten te kunnen helpen. Makkelijker gezegd dan gedaan, want de teller staat voor 2021 voorlopig op 17.000, ofwel 35% van 50.000 en we zijn al in de helft van het jaar. Daarom start vandaag de ‘geef voor elkaar’-campagne, waarin solidariteit en geven voor mensen uit jouw buurt centraal staan.