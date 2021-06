Vriendin van dj Like Mike spreekt voor het eerst over hun stilgeboren kindje: “Ze was prachtig”

Met een emotionele post op Instagram heeft Gemma Rosereyn, de vriendin van de Belgische dj Like Mike, voor het eerst gesproken over het verlies van hun dochtertje. Het meisje, dat de naam Winter Rose kreeg, werd enkele weken geleden stilgeboren.

Rosereyn, een Braziliaans fotomodel, plaatste een gedichtje en een foto van het handje van haar dochter op Instagram. “Winter Rose, de naam van onze dochter”, schrijft ze erbij. “Ze werd genoemd naar een liedje dat Mike maakte toen ik zwanger was. Toen ik dat liedje vlak bij mijn buik afspeelde, voelde ik haar voor het eerst schoppen. Ik bleef het liedje elke dag voor haar spelen en ze schopte en bewoog telkens als ze het hoorde. Misschien wist ze het dat het papa’s stem was die voor haar zong.”

“Ze was prachtig”, vervolgt Rosereyn. “De combinatie van Mike en mij samen zien in één klein mensje was ongelooflijk. Maar ik heb mijn baby niet mee naar huis kunnen nemen. We verloren onze kleine engel op 25 weken (de geboorte was voorzien voor augustus, red.). Geen woorden kunnen onze pijn beschrijven. Niets kan dit beter maken. Het enige wat ik kan doen is blijven hopen dat dit op een dag zinvol zal zijn of niet meer zo’n pijn zal doen. Ik moest afscheid nemen van mijn eerste kindje voordat ik nog maar hallo tegen haar kon zeggen. Elke keer als ik naar mijn buik kijk of er met mijn hand over wrijf, wachtend tot ze schopt, word ik eraan herinnerd dat ik niet zwanger meer ben.”

Het heeft even geduurd voor ze over het verlies kon schrijven, zegt Rosereyn nog. “Het is zo ontzettend pijnlijk. Ik ken veel mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, maar er niet over praten. Ik wil jullie laten weten dat jullie niet alleen zijn. Het leven is soms zo, zo wreed. Ik heb het gevoel dat hetgeen ik het meest wilde in de wereld, alles waar ik mijn hele leven van gedroomd heb, in een fractie van een seconde van me afgenomen is. Rust in vrede, mijn lieve baby Winter Rose. Mama en papa zullen voor altijd en altijd van je houden.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(mtm)