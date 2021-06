Hasselt

Inbrekers ruiken hun kans sinds de afschaffing van de avondklok en de versoepelingen die maken dat we weer meer uit huis zijn, voor een trip of om samen naar het EK voetbal te kijken. In Limburg kennen we nog geen opvallende stijging van de woninginbraken. In Nederland daarentegen schieten de diefstallen fors de hoogte in.