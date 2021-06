Rugzak van Jürgen Conings was uitgerust om wekenlang te overleven

Het ziet er naar uit dat Jürgen Conings zich wel degelijk in het Natuurpark Hoge Kempen bevindt of dat hij er anders toch langere tijd geweest is. Dat blijkt uit het onderzoek van de rugzak die woensdag teruggevonden is in het Dilserbos, vlakbij de plaats waar Conings zijn auto achterliet.

Het federaal parket bevestigde toen al aan onze redactie dat de rugzak zo goed als zeker van Conings was. Nu blijkt dat er naast munitie en medicatie ook voldoende proviand en materiaal in zat om hem weken op de been te houden. In de buurt van de rugzak werden ook enkele lege blikken teruggevonden met voedsel, specifiek bestemd voor militairen. De voor de hand liggende conclusie op dit moment is dat de voortvluchtige militair uit Dilsen-Stokkem al vier weken lang honderden speurders te slim af is in een natuurgebied vlak bij de plaats waar hij woonde. Tot op vandaag is van hem geen spoor.