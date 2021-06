Challenge Tour

Veel tijd om van zijn schitterende zege in de Challenge de Cadiz te genieten had Kristof Ulenaers niet. Dinsdag moet hij al aan de bak in de Challenge de Espana dat op hetzelfde Novo Sancti Petri betwist wordt. “De baan ligt me blijkbaar…”, knipoogt de 22-jarige Heusdenaar die zondag een droom werkelijkheid zag worden.