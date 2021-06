Drie redenen om onze vernieuwde app te gebruiken

Drie voordelen van de nieuwsapp van Het Belang van Limburg:

1. Gebruiksvriendelijk en efficiënt

Het nieuws volgen op je smartphone is nu nog gemakkelijker geworden. Gedaan met het intikken van de website en het wachten tot de pagina geladen is, gewoon klik en klaar. De vernieuwde lay-out zorgt voor een mooi overzicht. Je hoeft je bovendien slechts één keer aan te melden.

2. In één klik naar het nieuws uit jouw gemeente

Klik onderaan in de app op ‘Mijn regio’ en stel je gemeente in. Zo blijf je op de hoogte van wat er gebeurt in jouw gemeente, zelfs in je eigen straat.

3. Als eerste op de hoogte

Je bepaalt zelf welke meldingen je krijgt, op basis van jouw interesses. Met onze breaking berichten ben jij als eerste op de hoogte van alle belangrijke gebeurtenissen.

Enkele reacties van lezers: “Alles staat wat groter, overzichtelijker. … Ik heb mijn leesbril niet meer nodig”, “Praktische indeling”, “Prettige lay-out. En daarom makkelijk te lezen”.

Installeer de nieuwsapp gratis op je smartphone via deze link of scan de qr-code met je smartphone.

Scan de qr-code om de HBvL nieuwsapp te installeren of klik op — © HBvL

Wist je dat?

• Het gebruik van de nieuwsapp is gratis. Artikels voorbehouden voor abonnees, herken je aan het HBvL plus-logo.

• Met de nieuwsapp heb je ook onze gratis te beluisteren podcasts op zak. Ideaal voor onderweg. Je vindt ze via Meer > Podcast

• Dankzij onze dagelijkse puzzels ben je voorbereid op elk pauzemoment. Je vindt de puzzels via Meer > PuzzelsDownload de nieuwsapp via deze link