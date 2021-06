Boeren halen hun hooi vroeger binnen dankzij goed hooiweer

Grassen bevatten veel voedingsstoffen voor dieren, maar ook voor mensen. De eerste landbouwers - in het gebied van de Vruchtbare Maansikkel in Mesopotamië - kruisten destijds meerdere grassoorten tot graan. Daarmee konden zij brood bakken. Rond die tijd zijn de eerste beschavingen in het Midden-Oosten ontstaan.

De tijd van de zeis en de hooimijt ligt al even achter ons. Nu worden maaimachines en tractoren ingezet om het kostbare wintervoeder binnen te halen. Boeren zeggen dat het hooi van de eerste “snede” het beste is. Het bevat de meeste voedingsstoffen en kruiden. Terwijl de koeien nu nog rustig van het verse gras eten, ligt hun lekker winterkostje al ingepakt klaar op de weide ernaast. Vers gemaaid hooi ruikt heerlijk in de omgeving, maar hooikoortspatiënten zouden daar misschien wel eens anders over kunnen denken.