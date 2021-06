Niet enkel voor peuters: badstof is hip

Deze zomer mag je gerust nostalgisch gaan wat je kledingkeuze betreft, want de broekjes die je zelf droeg als mini zijn helemaal in de mode voor volwassenen. En het gaat zelfs verder dan sponzen shortjes. Ook jurken, jumpsuits, tops en T-shirts in badstof duiken op. Qua combinatiemogelijkheden kun je er zo ver in gaan als je zelf wenst: draag spons op spons, of prop een shirt met retroprint in het zachte broekje voor nog meer flashbacks naar je kindertijd. Zolang het maar comfortabel zit.

Shopping

Sponzen mode is trouwens niet de enige ‘babytrend’ die deze zomer relevant is. Ook de tetrastof, voornamelijk gebruikt voor babydoeken, vind je overal terug. De Belgische modeketen JBC tipte de stof eerder zelfs als dé hit van het zomerseizoen en lanceert een tetracollectie met jurken en bloesjes in aardse tinten. Let wel: tetra en spons zijn niet per se een goede match. Bekijk hieronder hoe fashionista’s wel het goede voorbeeld geven in spons.

