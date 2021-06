VtbKultuur stelt 'Het Lam Gods' tentoon in Maaseik

Dankzij vtbKultuur Maaseik is, met enige vertraging door de aanwezigheid van Covid-19 de versie van Het Lam Gods van de Belgisch-Congolese schilderes Vévé Mazimpaka dan toch in Maaseik aangeland en tentoongesteld. De tentoonstelling, die vrijdag geopend werd, loopt nog tot midden augustus.

Vrijdag 11 juni werd de tentoonstelling van het schilderij van de Belgisch-Congolese schilderes Vévé Mazimpaka officieel geopend door de Maaseikse schepen van cultuur Myriam Giebens. De aanwezigen genoten zichtbaar van het weer samen beleven van kunst en muziek, zeker in de aparte sfeer en de omgeving van de mooie St-Catharinakerk.

Voor een expo in de Sint-Baafskathedraal maakte Vévé in 2016 een eigen interpretatie van het verdwenen paneel ‘De Rechtvaardige Rechters’ van ‘Het Lam Gods’ van de gebroeders Van Eyck, getiteld ‘My latest iPhone Pic, De (On)rechtvaardige Rechters’. Dit bracht haar op het idee om de twaalf panelen van het Lam Gods op ware grootte te herschilderen in een moderne versie ‘Le pouvoir se mange seul’.

Van Eyckjaar

Vévé ‘Shake’ is naast beeldend kunstenaar ook frontvrouw van de Brusselse band La fille d’Ernest, waarin ex-muzikanten van the Scabs, The Wolfbanes en Red Zebra meespelen. In 2017 won ze de Artist Award op het Afrika Filmfestival. Tijdens deze opening bracht zij een paar van haar liedjes.

In het “uitgestelde” Van Eyckjaar Maaseik 2021 wordt het werk ‘Le pouvoir se mange seul’ tentoongesteld in de Sint-Catharinakerk, gelegen in het hartje van Maaseik. De in totaal twintig panelen vormen een filmisch en allegorisch schilderwerk vol kleuren en betekenissen. Een brochure wed samengesteld met achtergrond en informatie over de verschillenden panelen en de relatie met het Lam Gods van de gebroeders Van Eyck. Deze brochure is gratis beschikbaar in de kerk.

De tentoonstelling is gratis te bezichtigen van 12 juni tot midden augustus 2021 tijdens de openingsuren van de kerk. Dit evenement is in samenwerking met het Kerkbestuur van de St-Catharinakerk, de Stad Maaseik en met steun van CERA en de Stedelijke Cultuurraad.