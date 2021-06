De Fransman die zo’n half jaar geleden de EuroMillions-jackpot van liefst 200 miljoen euro won, heeft zijn levensstijl amper veranderd, zo getuigt de man zelf - anoniem - in de Franse krant Le Parisien. “In het begin was het wel even slikken en natuurlijk heb ik nieuwe verplichtingen, maar eigen is mijn leven niet echt drastisch gewijzigd.”