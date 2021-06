Beresterke Patrik Schick bezorgt Tsjechië de zege tegen Schotland

Tsjechië heeft zijn start op dit EK niet gemist. Dankzij twee goals van Patrick Schick, waarvan één absolute wereldgoal, klopte het Schotland met 0-2. Het komt zo samen met Engeland aan de leiding van groep D.

Met ook nog Kroatië en Engeland in deze groep, was dit zowel voor Tsjechië als voor Schotland een must win game. Beide teams starten dan ook fel, mee ingegeven door de recente frustraties tussen beide teams. De Schotten zorgden dan wel voor een kippenvelmoment door hun volkslied uit volle borst mee te brullen, op het veld was de prestatie minder indrukwekkend. Veel strijd en stevige duels, maar goed voetbal? Neen, dat niet. Tussen al het bikkelen door konden we wel enkele kansen noteren.

LEES OOK. Is het doelpunt van het toernooi al gescoord? Patrik Schick pakt uit met heerlijke lob

Zo moest Marshall goed plat op een schot van Schick, terwijl Vaclik een trap van Robertson over tikte. Ook Dykes kreeg nog een poging, maar mikte naast voor de Schotten. Een aanzet tot meer spektakel was het niet, want daarna kroop Schotland, waar Jack Hendry (KV Oostende) in de basis stond, massaal achteruit. Het liet de bal aan Tsjechië, maar riep zo zelf het onheil op zich af. Een afgeslagen hoekschop kwam via enkele tussenstationnetjes bij Coufal terecht, die een perfecte voorzet in huis had. Schick torende boven iedereen uit en knikte de bal tegen de touwen: Tsjechië op voorsprong na een op de keper beschouwd flauwe eerste helft.

‘Schicke’ goal

Waar we tijdens de rust nog klaagden over een gebrek aan goed voetbal en écht grote doelkansen, werden we na rust meteen op onze wenken bediend. Nog binnen de openingsminuut testten Schick en Darida de reflexen van Marshall met stevige pogingen, maar de Schot bracht twee keer goed redding. Ook The Tartan Army lieten zich niet onbetuigd: een plaatsbal van Hendry viel op de lat, waarna Kalas onorthodox een voorzet probeerde weg te werken en zo ei zo na zijn eigen doelman verraste. De Schotten aasden op de gelijkmaker, maar dat was buiten Patrick Schick gerekend. Een afgeblokt afstandsschot van Hendry belandde in de loop van de aanvaller van Bayer Leverkusen en ook al was hij amper een meter over de middenlijn, haalde hij in één tijd uit. Marshall spurtte nog terug richting zijn eigen doel, maar was geklopt. Wat een goal.

© AP

Niet enkel Marshall, maar ook Schotland hing in de touwen. Al ging het onder impuls van het thuispubliek wel nog op zoek naar de aansluitingstreffer. Zo hadden we na een uur spelen eindelijk wat Schotse druk. Kalas devieerde een poging van Armstrong en Vaclik moest redding brengen op een poging van Dykes. Die Vaclick ontpopte zich overigens tot een van de uitblinkers, want met een voetreflex hield hij de 0-2 op het bord. De Schotten bleven met de moed der wanhoop proberen en verdienden ook een aansluitingstreffer, maar scoren lukte niet.

Zo werd het een terugkeer in mineur voor de Schotten, die in eigen huis hun eerste wedstrijd op een groot toernooi in 23 jaar verloren. Op die manier wordt het burenduel met Engeland vrijdag ook meteen de wedstrijd van de laatste kans. Tsjechië zal dan hoogstwaarschijnlijk met Kroatië uitvechten wie tweede wordt in de groep.