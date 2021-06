Belgische beauty-experts Caroline Rigo en Sabine Peeters lanceren wenkbrauwlijn

De Belgische onderneemster Caroline Rigo, bekend van mineraal make-upmerk i.am.klean, en visagiste en beautyjournaliste Sabine Peeters hebben de handen ineengeslagen om een volledig gamma te lanceren dat je wenkbrauwen on fleek moet krijgen. Want de perfecte wenkbrauw creëren is een belangrijke stap tijdens het opmaken, vinden beide dames.

“Voor mij zijn wenkbrauwen het kader van het gezicht. Ze bepalen je uitdrukking, je uitstraling, je hele vibe”, zegt Sabine Peeters in een persbericht over de Brow collection. “Daarom hoeven ze nog niet perfect te zijn, want wat is perfectie? Maar met de juiste technieken en de juiste producten kom je al een heel eind en zorg je ervoor dat je straalt.”

In de volledig Belgische lijn, die lief is voor je huid en de planeet, vind je een wenkbrauwpotlood terug om je wenkbrauwen kleur en textuur te geven. Het potlood is makkelijk te vervagen, tot je het gewenste resultaat hebt bereikt. Hoe je dat doet? Kam je haartjes naar beneden, en teken haartjes bij met het potlood. Kam de echte haartjes daarna weer in model. Je kunt ook met twee tinten werken voor een natuurlijk ombre-effect.

Verder maakt ook een wenkbrauwmascara deel uit van de collectie. Hiermee kam en kleur je jouw wenkbrauwen meteen in de juiste vorm. De geltextuur bevat speciale vezels die zorgen voor meer volume. Met het wenkbrauwpoeder, dat twee tinten bundelt in één pallet, kun je de haartjes visueel ook meer textuur geven. Kam je haartjes naar beneden, teken ze zacht bij met een penseeltje en wat poeder en kam ze daarna weer in model. Mix ook hier de twee kleuren uit het pallet voor een ombre-effect.

De producten zijn te verkrijgen via de webshop van i.am.klean en bij de geselecteerde schoonheidsspecialisten en concept stores. Prijzen schommelen tussen de 19,99 euro en de 22,99 euro.