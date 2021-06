Leerlingen van De Wegwijzer lopen rondjes voor Sneeuwklassen

Op zaterdag 12 juni liepen kleuters en leerlingen van basisschool De Wegwijzer in Lummen rondjes om centen te verzamelen. Alle lopers zochten vooraf sponsors. Doel is om daarmee de kinderen van het vijfde en zesde leerjaar die volgend schooljaar op ‘Sneeuwklassen’ gaan enkele extra leuke activiteiten te gunnen in de bergen.

De school organiseert voor het eerst zo’n project in het buitenland. Eind januari vertoeven vier klassen in Bad Hofgastein in Oostenrijk. Na de succesvolle sponsorloop van afgelopen weekend hebben ze daarvoor alvast een extra zakcentje. 164 lopers maalden samen liefst 400 kilometer. Ouders, familieleden en sympathisanten supporterden. Leerkrachten genoten van de grote solidariteit die de kinderen voor de dag brachten voor de leerlingen die volgend schooljaar de tijd van hun leven zullen beleven in de sneeuw.