Koersel viert eerste overwinning van Rode Duivels

De eerste overwinning van de Rode Duivels op het EK werd in de sporthal en in club 9 van Koersel goed gevierd.

In de sporthal van Koersel waren er 88 plaatsen beschikbaar. Supporters moesten daarvoor wel op voorhand reserveren. De plaatsen waren in een mum van tijd volzet. Op een groot scherm volgden de fans in bubbels van vier de match aandachtig en de overwinning werd uitbundig gevierd. Hetzelfde scenario in club 9, waar het grote scherm buiten stond opgesteld. Het ging er iets minder uitbundig aan toe dan bij andere tornooien, maar dankzij de 3-0-overwinning zat de sfeer toch goed.