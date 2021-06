Paal supportert voor de Rode Duivels

Beringen

Met de match België-Rusland is het EK in Paal ook van start gegaan. Deze keer geen massaorganisaties, maar in de verschillende cafés was alles coronaproof voorbereid en met genoeg (grote) tv's en beamers. Zo konden de supporters van aan hun tafeltje rustig genieten van de eerste EK-wedstrijd van de Rode Duivels.