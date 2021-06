Liam Payne maakt kortfilm over zijn alcoholverslaving

Voormalig One Direction-ster Liam Payne is binnenkort te zien in een kortfilm die gebaseerd is op zijn ervaringen bij de Anonieme Alcoholisten (AA). Daarin vertelt hij hoe onder meer de Amerikaanse komiek Russell Brand een belangrijke rol speelde in dat proces.

Payne werd tijdens zijn sessies bij de AA telkens vergezeld door Russell, die beschermheer is van het behandelcentrum. Over zijn afkickprogramma maakt de zanger nu een korte komedie, zo vertelde Payne in de podcast Diary of a CEO.

“Er zaten allerlei verschillende mensen, van gevangenisbewakers tot ex-soldaten en van postbodes tot vuilnismannen. En ik en Russell”, aldus Liam, die de hoofdrol op zich neemt in de film. Zelf is hij erg enthousiast. “Ik heb de film aan een van mijn vriendinnen laten zien en zij lachte veel.”