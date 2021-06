OPROEP. Ga jij je registreren voor het Johnson & Johnson-vaccin?

Twee weken geleden kwam er een leeftijdsgrens voor het vaccin. Aanleiding was het overlijden van een Sloveense vrouw van in de dertig. Ze had na haar vaccinatie een dodelijke bloedklonter gekregen. Uit voorzorg kan sindsdien het J&J-vaccin niet meer worden toegediend aan -41-jarigen in ons land omdat ze vatbaarder zijn voor het ontwikkelen van dergelijke klonters. Maar de Vlaamse regering besliste om jongeren zelf die keuze te laten.

Het voordeel van het J&J-vaccin is dat je maar één dosis moet krijgen. Vlaanderen gaat bovendien de vaccins van Brussel en Wallonië proberen op te kopen aangezien de leeftijdsgrens daar wel blijft bestaan. Op die manier zullen er meer Johnson & Johnson-vaccins beschikbaar zijn en kunnen jongeren sneller ingeënt worden dan verwacht.

