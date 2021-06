Troostplek Ferm Genoelselderen officieel geopend

Het afgelopen jaar was wel heel bijzonder op alle vlakken, maar vooral op het vlak van afscheid nemen. Dat verliep moeilijker en anders dan voorheen. Door corona zijn heel wat mensen gestorven en kon er niet op een normale manier afscheid genomen worden. Daarom kwam Ferm met het initiatief om een troostplek in te richten, een plek waar iedereen de kans krijgt om samen troost te vinden en even stil te staan. Heel wat afdelingen gingen in op dit aanbod van Ferm nationaal en de troostplekken schieten ondertussen dan ook overal als paddenstoelen uit de grond.

Sinds 9 juni kwamen er weer wat versoepelingen en daarom besloot het bestuur van Ferm Genoelselderen om op die dag haar troostplek in de Gaendel in te huldigen. Na enkele korte toespraken werd het lintje doorgeknipt en werd de troostplek als officieel geopend beschouwd. Het was een blij fysiek weerzien met de leden en er werd dan ook nog een tijdje gezellig bij gekletst onder een stralend zomerzonnetje.