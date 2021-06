Hasseltse straatnamen: Lucien Nolensstraat

Kunstenaar Lucien Nolens werd geboren in Hasselt in 1879. Zijn vader was handelaar in koloniale waren en het gezin woonde in huis 'De Blauwe Hand' op de Botermarkt. Zijn opleiding in de schilderkunst kreeg Lucien aan de academies van Brussel en Hasselt. Daarnaast verrijkte hij zijn kunde ook bij verschillende studiereizen in het buitenland. Aan de Hasseltse academie werd hij in 1906 zelf leraar tekenen en schilderen. Hij werd een groot kunstenaar en was in Limburg een van de grondleggers van de expressionistische schilderkunst. Zijn onderwerpen waren meestal landschappen, het boerenleven en eenvoudige, stoere werkmensen.

Zijn rustige, stille aard maakte dat hij liefst alleen en in afzondering werkte en geen behoefte had om zijn werk openbaar tentoon te stellen. Hij nam wel deel aan groepstentoonstellingen, als lid van de kunstkring Ars Proba. Pas in 1946 had zijn eerste individuele tentoonstelling.

Lucien was gehuwd met Irma Moulckers, hun enig kind was dochter Hélène die apothekeres werd en zich vestigde aan het Leopoldplein. Het gezin Nolens woonde in de Schiervellaan toen Lucien in 1954 overleed. Het Hasseltse Stadsmus bezit een aantal van zijn werken.

“Loat miech mar stillekes douen…”