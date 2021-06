Henri Bots schenkt opbrengst van boek aan goede doelen

Sinds 2015 schreef Henri Bots regelmatig columns voor de Buurtkrant. Eenmaal de 100 columns bereikt, nam Henri het initiatief om deze te bundelen. De uitgave kreeg als titel Vertellementen op een kruispunt van mens en natuur, refererend naar de inspiratiebron: de Bocholtenaren en hun belevenissen. Vorig jaar werd de uitgave te koop aangeboden en de opbrengst kwam ten goede aan twee verenigingen die Henri na aan het hart liggen: Think Happy Today (Levensloop/kom tegen kanker) en de Sint-Vincentiusvereniging De kleine drempel.

Door de coronapandemie moest een officiële overhandiging van de opbrengst uitgesteld worden. Nu de versoepelingen een feit zijn, werden de twee verenigingen afzonderlijk verrast met elk een cheque van 750 euro. De vrijwilligers van beide verenigingen, die zich ook tijdens de pandemie belangeloos bleven inzetten, voelden zich zeer verheugd en waren dankbaar met deze financiële bijdrage. Think Happy Today kan je steunen door deel te nemen aan de wandeltocht of fietstocht op 8 augustus (vertrek voetbalkantine KFC Reppel). De kleine Drempel kon helaas geen eetdag organiseren in 2020 en ook in 2021 is dit nog niet mogelijk. Ze missen zo hun grootste inkomstenbron.

Van de uitgave 'Vertellementen' zijn nog exemplaren beschikbaar. Ze zijn te koop in de bib van Bocholt of bij dienst Vrije Tijd in De Steen van Bocholt aan 20 euro.