Kadee-kippen krijgen een nieuw hok

In basisschool Kadee vinden ze respect voor dier en natuur heel belangrijk. De leden van de Landelijke Gilde steunen hen volop daarbij. Zo planten ze elk jaar normaal gezien samen pompoenen. Die worden ook samen geoogst en gewogen. Ook hebben ze een eigen schooltuin en een eigen kippenverblijf. Door de veiligheidsmaatregelen rond corona gingen deze gezamenlijke activiteiten al twee jaar niet door. Toch blijft de Landelijke Gilde begaan met de school begaan. Ze inspecteerden het kippenhok en vonden dat het tijd was voor een nieuw hok. Dat hebben de leden van de Landelijke Gilde nu samen in elkaar geknutseld en trots aan de school geplaatst. En de kippen zagen dat het goed was.