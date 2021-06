Bever steelt de show op Hasseltweg in Genk

Op de Hasseltweg in Genk stal een bever de show door er zijn ochtendwandeling te houden. Het dier stapte traag richting Hasselt en liet zich geenszins opjagen door de file die achter hem was ontstaan.

Even voorbij de betonnen middenberm stak de bever de weg over richting Wibra. Een aankomende fietser zag het allemaal gebeuren en trachtte het dier te behoeden voor een ongeval. De bever keerde daarop terug richting het tankstation van Bruno. Daardoor moest het verkeer komende van Hasselt even in de remmen. Vermoedelijk heeft de bever zo zijn weg teruggevonden naar natuurreservaat De Maten.