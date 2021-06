Dat ruikt naar vakantie: vijf zomerparfums om bij (ver) weg te dromen

Hoe gaat jouw zomer ruiken? Naar Ardense bossen na een onweersbui, naar de zilte Noordzee, naar de lavendel in de Provence of naar de oriëntaalse parfums die de inwoners van Dubai als geurspoor achterlaten?

Ik doe deze zomer aan staycation, maar met het juiste parfum waan ik me meteen in meer exotische oorden dan Hof de Bist in Ekeren, waar ze intussen weten dat ik zin heb in Aperol Spritz. Een neroligeur als Eau de Givenchy maakt me instant vrolijk, maar doet me ook denken aan een fijne vakantie in Amalfi, twintig jaar geleden, lang voor dat hip was op Instagram.

Geuren hebben de indrukwekkende kracht om je instant terug te katapulteren naar een specifiek moment uit je verleden. Daarop kun je inspelen: draag je op vakantie een specifiek parfum, dan roept dat later, op een sombere dag, mooie herinneringen op.

Of je past je parfum aan je mood of het seizoen aan. Zo heb ik de poederige, zwaardere parfums die ik in de winter draag al eventjes ingeruild voor frisse citrusgeuren. Die staan voor mij synoniem met warme, zonovergoten dagen. Voor jou zijn dat misschien tropische bloemen- of kokosgeuren à la Bronze Goddess van Estée Lauder, en nog iemand anders grijpt eerder naar een frisse aquageur als Cool Water van Davidoff.

Vandaar dat in de lente en zomer vaak eaux fraîches en eaux de colognes worden gelanceerd, of parfums die zijn geïnspireerd op exotische plekken. Deze nieuwkomers doen je zomer(vakantie) alvast lekker ruiken, of je nu thuis blijft of eropuit trekt.

Riviertje

Fris, vrolijk en sprankelend, deze door rivierwater geïnspireerde eau fraîche met bergamot, petitgrain, tuberoos en zwarte bes.

Rivières de Cartier Allégresse (limited) van Cartier, 112 euro (100 ml)

Strand

Een instant moodbooster, geïnspireerd op een zonnige dag op het strand, met yuzu, pompelmoes, mandarijn, neroli, tijm, rozemarijn, kruidnagel en cipres.

On the Beach van Louis Vuitton, 225 euro (100 ml)

Italië

Deze frisse limited edition is opgebouwd rond met de hand geperste bergamotolie. Met ook mandarijn, pompelmoes, ferula en geranium. Italië in een flesje.

Bergamotto di Calabria La Spugnatura van Acqua di Parma, 137 euro (100 ml)

Regenwoud

Dit exotisch groene parfum voert je mee naar een lagune in het regenwoud: met komkommer, groene appel, lotus, muskus en sandelhout.

Acqua Colonia Intense Refreshing Lagoons of Laos van 4711, 29,95 euro (50 ml)

Down Under

Australisch agarhout, suède, vanille tabak, ylangylang en sandelhout combineren tot een oriëntaalse geur. Voor fans van het zwaardere werk.

Silky Woods van Goldfield & Banks, 190 euro (100 ml)