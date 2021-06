België naar EK atletiek voor landenteams zonder enkele absolute toppers

Belgian Athletics heeft de selectie bekendgemaakt voor het EK voor landenteams aanstaande zaterdag en zondag in het Roemeense Cluj. Grote namen als Nafi Thiam, Cynthia Bolingo, Ben Broeders en Isaac Kimeli nemen niet deel.

Bekendere namen die wel afreizen naar Cluj zijn onder meer Rani Rosius, Camille Laus, Paulien Couckuyt, Thomas Carmoy, Thomas Van der Plaetsen en Philip Milanov. Jonathan Sacoor en Jonathan Borlée lopen niet individueel in Roemenië, maar wel in de 4x400 meter.

België komt uit in de First League, het op één na hoogste Europese niveau. De kampioen promoveert naar de Super League, de laatste vier degraderen naar de Second League.

De Belgische selectie:

Vrouwen: Rani Rosius (100m), Imke Vervaet (200m), Camille Laus (400m), Renée Eykens (800m), Lindsey De Grande (1.500m), Febe Triest (3.000m), Hanne Verbruggen (5.000m), Anne Zagré (100m horden), Paulien Couckuyt (400m horden), Eline Dalemans (3.000m steeple), Zita Goossens (hoogspringen), Bo Brasseur (verspringen), Elsa Loureiro (hink-stap-springen), Fanny Smets (polsstokspringen), Elena Defrère (kogelstoten), Babette Vandeput (discuswerpen), Vanessa Sterckendries (hamerslingeren), Kayla Iven (speerwerpen), 4x100m: Rani Rosius/Mariam Oularé/Lucie Ferauge/Justine Goossens/Rani Vincke, 4x400m: Paulien Couckuyt/Imke Vervaet/Camille Laus/Naomi Van Den Broeck/Hanne Maudens

Mannen: Kobe Vleminckx (100m), Robin Vanderbemden (200m), Alexander Doom (400m), Aurèle Vandeputte (800m), Jochem Vermeulen (1.500m), Wesley De Kerpel (3.000m), Michael Somers (5.000m), Michael Obasuyi (110m horden), Tuur Bras (400m horden), Rayan Vanderpoorten (3.000m steeple), Thomas Carmoy (hoogspringen), Thomas Van der Plaetsen (verspringen), Bjorn De Decker (hink-stap-springen), Robin Bodart (polsstokspringen), Mathias Quintelier (kogelstoten), Philip Milanov (discuswerpen), Remi Malengreaux (hamerslingeren), Timothy Herman (speerwerpen), 4x100m: Kobe Vleminckx/Yoran Deschepper/Antoine Snyders/Gaylord Kuba Di-Vita/Jordan Paquot, 4x400m: Alexander Doom/Jonathan Sacoor/Julien Watrin/Jonathan Borlée/Tuur Bras. (belga)