Neos Hasselt maakt educatieve wandeling door de Wijers

“We konden het uitgebreid netwerk van wandellussen in dit prachtig natuurgebied in al zijn facetten ontdekken mede dankzij onze professionele wandelgids”, klinkt het bij de Neos-leden. “Het mooiste uitzicht kregen we natuurlijk vanop de 15 meter hoge uitkijktoren. Ook maakten we kennis met de geschiedenis van de eeuwenoude viskweek die onlosmakelijk verbonden is met de tientallen kweekvijvers die we onderweg tegenkwamen. Als wandelaar werden we zeker en vast verwend tijdens deze educatieve natuurwandeling in dit paradijs van zeldzame planten en dieren.”

(Tekst: Mia Eerens)