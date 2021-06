Genk supportert voor de Rode Duivels

Het Europees voetbalkampioenschap ging van start net op het ogenblik dat de coronavoorschriften versoepeld werden. Veel vreugdevol enthousiasme dus, ook in Genk.

Het Europees Kampioenschap voetbal ging eindelijk van start en dat nét na de nieuwe coronaversoepelingen. Zo kunnen voetbalfans eindelijk weer samen kijken. Thuis en op café, zowel binnen als buiten op een terras. Meerdere Genkse horecazaken bereidden er zich op voor: ze zetten tafels op een afstand van anderhalve meter van elkaar met maximaal vier personen per tafel om naar het scherm te kijken. Dat kon zowel binnen als buiten op een terras en tot 23.30 uur, het sluitingsuur van de horeca.

De meeste zaakjes het perfect: de buren hoorden driemaal juichen telkens er gescoord werd, maar om half twaalf gingen de zaken dicht en een halfuurtje later was ook het getoeter van de rondrijdende wagens verstomd. Sommige horecazaken gingen nog een eindje verder en tooiden zich met een Rode Duivelse-outfit. Zo kon je bijvoorbeeld niet om café Meng heen, waar de driekleur over de gevel gedrapeerd werd, waar binnen en buiten een scherm opgesteld stond én waar zelfs het standbeeld van het dansmarieke de tricolore vlag zwaaide.