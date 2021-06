De langste party van het jaar: Scandinavische Midsommarbarbecue met Dagny Ros Asmundsdottir

Binnenkort is het opnieuw groot feest in Scandinavië, want dan wordt midzomer gevierd. In IJsland is dat op 24 juni, wanneer het Jónsmessa is. “Op zo’n dag halen we wel eens de barbecue boven”, zegt Dagny Ros Asmundsdottir, de IJslandse chef-kok en auteur van onder meer Easy Iceland. “Barbecueën is er heel goed ingeburgerd, zowel in de winter als in de zomer, en het hoeft helemaal niet gecompliceerd te zijn. Gegrilde groenten, vis of vlees en een flesje wijn erbij, dat is onze manier van slow living.” Ze deelt haar geheim voor gemarineerde zalm én rabarbersap.