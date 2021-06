RODE DUIVELS LIVE. Meunier reageert cynisch op hoongelach Fransen

De Rode Duivels begonnen zaterdag prima aan hun EK met een vlotte 3-0 zege in Sint-Petersburg tegen Rusland op de eerste speeldag in groep B. "Ik zag veel goede zaken, anders win je niet met 3-0", verklaarde bondscoach Roberto Martinez daags nadien bij thuiskomst in het nationale oefencentrum in Tubeke. "Maar er zijn ook veel punten die beter moeten."

Romelu Lukaku toonde in Sint-Petersburg meteen zijn goudwaarde voor de Belgen, met de eerste en derde goal. Tussendoor zorgde Thomas Meunier voor de 2-0. "Onze prestatie stemde me tevreden", zei de Spanjaard. "We waren onszelf en het bezorgde ons niet te veel last dat we op verplaatsing speelden. Geen doelpunten slikken tegen de Russen is altijd een bonus. We moeten nog sneller denken en scherper worden."

In de andere partij in groep B won Finland zaterdag met 0-1 bij Denemarken, in een duel dat overschaduwd werd door een malaise van de Deen Christian Eriksen, die intussen wel stabiel is. Denemarken ontvangt op de tweede speeldag in groep B, donderdag (18 uur) opnieuw in Kopenhagen, de Duivels.

"Dat wordt een heel emotionele wedstrijd, zeker voor de start. Ik verwacht wel een heel ander Denemarken dan in de tweede helft tegen Finland, je kan de omstandigheden niet vergelijken. Het is een heel sterk team, weten we van in de Nations League. De Denen zullen ook de steun van de fans krijgen. Maar we hebben dat soort wedstrijden nodig. De wedstrijd moet als het ware een viering worden ter ere van Eriksen."