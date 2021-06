217 bestuurders geflitst bij snelheidscontroles in Bilzen

Bilzen

Bij snelheidscontroles in Bilzen zijn afgelopen weekend 217 bestuurders geflitst. De controles gebeurden op de Rode Kruislaan (70 km/uur) de Riemsterweg (50 km/uur) en de Taunusweg (70 km/uur). In totaal passeerden net geen 1.000 voertuigen de camera. De zwaarste overtreding werd op de Taunusweg in Munsterbilzen genoteerd. Daar werd een topsnelheid van 124 km/uur gemeten. Drie bestuurders komen in aanmerking om hun rijbewijs voor een tijdje kwijt te spelen. mm