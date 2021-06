Witte rook bij Pro League: format met 18 ploegen met een jaar verlengd, belofteteams in 1B en amateurreeksen

De algemene vergadering van de Pro League heeft met een tweederdemeerderheid een principeakkoord bereikt over twee belangrijke dossiers. Het huidige format in 1A - met 18 ploegen en verkorte play-offs - wordt met een jaar verlengd tot en met het seizoen 2022-2023. Daarnaast kreeg het management het mandaat om de integratie van beloftenteams in 1B en de hoogste nationale reeksen uit te werken.