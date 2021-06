De modewereld reflecteert over een rustiger werktempo, maar niets van dat in het Milanese modeatelier van Les Hommes, het luxelabel van Tongenaar Bart Vandebosch en Oost-Vlaming Tom Notte. Les Hommes ontwerpt voortaan ook voor les femmes én les petits. “Het is leuker nu, maar vrouwen zijn wel wispelturiger.”