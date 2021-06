Weet jij wat je moet doen als iemand een hartstilstand krijgt?

Christian Eriksen (29), de Deense middenvelder die zaterdag tijdens de match tegen Finland op het veld in elkaar zakte, is gelukkig “weer stabiel”. De snelle hulpverlening van zijn teamgenoten en de medische staf hebben daar een belangrijk aandeel in gehad. Weet jij wat te doen als iemand getroffen wordt door een hartstilstand? Kan je reanimeren, en vooral, zou je het durven?

Niet alleen op een voetbalveld, ook op straat, op het werk of thuis worden mensen getroffen door een hartaanval. In België gaat het jaarlijks om zo’n 10.000 mensen. Als de reanimatie bij een hartstilstand binnen de zes minuten wordt opgestart, is de overlevingskans 50 tot 70 procent. Anders is de kans op overleven miniem.

Wat is de oorzaak van een hartstilstand?

Een hartstilstand is vaak een acuut hartinfarct, waardoor hartritmestoornissen kunnen ontstaan. Andere oorzaken zijn bijvoorbeeld een ziekte aan de hartspier, een ontsteking aan de hartspier, hartfalen of een elektriciteitsongeval. Soms spelen erfelijke oorzaken een rol.

Het hart kan ook tot stilstand komen door problemen met de ademhaling, bijvoorbeeld bij verstikking of verdrinking, klinkt het bij het Rode Kruis.

Wat zijn de gevolgen van een hartstilstand?

Omdat er geen zuurstofrijk bloed meer rondgepompt wordt, leidt een hartstilstand binnen een paar seconden tot bewusteloosheid. Dit komt omdat de hersenen als eerste orgaan reageren op het zuurstoftekort. Als het slachtoffer niet gereanimeerd wordt, sterven organen af. Zonder reanimatie leidt een hartstilstand tot de dood.

Hoe zie ik dat iemand een hartstilstand heeft en niet gewoon viel?

Een slachtoffer van een hartstilstand is bewusteloos. Hij of zij reageert niet. Het slachtoffer ademt niet of de ademhaling is abnormaal.

Wat moet je doen?

Controleer of er nog een hartslag is. Alarmeer onmiddellijk de hulpdiensten (112). Zeg duidelijk wie je bent, waar je bent en wat het probleem is. Zeg dat het vermoedelijk om een hartstilstand gaat en dat het slachtoffer buiten bewustzijn is. Dan stuurt de operator een medisch team en gaat er geen tijd verloren.

Je kan ook iemand anders vragen om de hulpdiensten te bellen. Maar zorg dat je kan horen dat hij belt om zeker te zijn of de hulpdiensten verwittigd zijn.

Start de reanimatie. Is er een AED of defibrillator in de buurt, volg dan nauwkeurig de instructies. Zelfs al je geen opleiding hebt gevolgd, kan je ermee werken, omdat het toestel zelf stap voor stap zegt wat je moet doen.

Is er geen toestel voorhanden, start dan de hartmassage, afgewisseld met mond-op-mondbeademing. De techniek die overal wordt aangeleerd, bestaat uit dertig hartmassages afgewisseld met twee beademingen. Zorg dat bij de hartmassage het borstbeen 5 tot 6 centimeter wordt ingedrukt. Stop niet voor de ambulanciers het overnemen.